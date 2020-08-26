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Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций.

Это следует из законопроекта-спутника к принятому федеральном звонку о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР, так называемых «регуляторных песочницах»). В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщили «Известиям» АНО «Цифровая экономика».

Готовятся также изменения в федеральный закон «О связи». Согласно ему, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество.

Специалистами отобраны восемь инновационных технологий, которые будут тестировать в «цифровых песочницах». В Минэкономразвития отметили, что в процессе будет проводиться мониторинг, при возникновении угрозы правам и свободам граждан эксперимент будет приостановлен.

При этом у всех операторов уже есть подобные решения, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник «Известий», близкий к одной из компаний. Эффективность технологии может оказаться низкой, так как мошенники могут найти способ обойти и такую защиту, считает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

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