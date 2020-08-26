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Полицейские поймали душителя-насильника в новосибирском парке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи задержали мужчину, обвиняемого в нападении на женщин в парке «Березовая роща». Он сначала душил женщин, а потом совершал насилие, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, 8 августа ночью пьяный подозреваемый на территории ПКиО «Березовая роща» в Новосибирске встретил незнакомую 32-летнюю женщину. Мужчина подошел к потерпевшей со спины, схватил за шею, начал сдавливать. Женщина потеряла сознание, после чего нападавший совершил в отношении потерпевшей «насильственные действия сексуального характера».

«Были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, обнаружены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования подозреваемого, а также организовано усиленное патрулирование парковой зоны сотрудниками полиции», — сообщило ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские задержали неоднократно судимого, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летнего мужчину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах уголовного дела есть данные о совершении мужчиной еще одного нападения на женщину в парке. Следователи проверяют мужчину на причастность к похожим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

 


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