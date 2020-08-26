Лжетеррористы перешли с судов на объекты СГК в Новосибирске

Неизвестные второй день подряд сообщают о минировании объектов топливно-энергетического комплекса Новосибирской области, спецслужбы проводят эвакуацию сотрудников, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате АТК, по итогам проверок по фактам сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса 25 августа, информация не подтвердилась.

Почти ежедневные сообщения о минированиях важных социальных объектов в Новосибирской области начались на прошлой неделе. АТК не сообщает об источнике этих сообщений и причине лжеминирования.