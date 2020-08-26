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Птичий грипп в Омской области нарушил планы охотников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Охота в нескольких районах Омской области будет запрещена почти на всю осень из-за разбушевавшегося в регионе птичьего гриппа, сообщается на сайте Минприроды и экологии области.

Планируется ввести запрет охоты на пернатую дичь с 29 августа по 15 ноября включительно, в угрожаемой зоне на глубину 5 километров от границ населенных пунктов, на территории которых установлен карантин.

По данным на 26 августа, заражения птичьим гриппомлабораторно подтверждены в 14 населенных пунктах 10 районов области.

Грипп птиц — это вирусное заболевание, поражающее все виды птиц. Основными признаками больной птицы являются необычное поведение, вращательное движение головой, искривление шеи, угнетенное состояние, слабость, затрудненное дыхание, синюшность видимых слизистых оболочек, загрязненная экскрементами хвостовая часть, возможна частичная парализация и мышечные судороги.

Птичий грипп в Омской области зарегистрирован впервые с 2006 года. Ущерб будут подсчитан через месяц после снятия карантина, который введен до 21 сентября.

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