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Путин дал Медведеву новые полномочия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев возглавит Межведомственную комиссию по вопросам обеспечения интересов России в Арктике, созданную по поручению президента Владимира Путина, говорится в указе опубликованном на портале правовой информации

В функции комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учетом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз.

Также комиссия будет готовить предложения и рекомендации Совбезу по ряду вопросов, в частности по организации военного сотрудничества России и других государств, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применению специальных экономических мер для обеспечения нацбезопасности. В число ее функций также вошло рассмотрение проектов госпрограмм, касающихся обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития Арктики.

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В состав комиссии кроме председателя войдут еще 30 человек. В их числе министры по развитию Дальнего Востока и Арктики, МЧС, иностранных дел, обороны, науки, природных ресурсов, транспорта, финансов, президент РАН, три полпреда президента в федеральных округах (Северо-Западном, Сибирском и Уральском), директор службы внешней разведки.

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