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Курс евро поднялся выше 89 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро во вторник на Московской бирже вырос на 1,26% по отношению к рублю и достиг отметки в 89,0725 рубля, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро находился выше 89 рублей 30 марта текущего года. В дальнейшем евро ускорил рост до 1,37% и торговался на уровне 89,1725 рубля. Одновременно курс доллара рос на 0,98% — до 75,4025 рубля.

Основные российские фондовые индексы практически не отреагировали на рекордное ослабление рубля по отношению к евро. Так, индекс Московской биржи не изменился, а индекс РТС опустился на 0,8%.

Эксперты отмечают, что на курс рубля одновременно влияют сразу несколько негативных факторов. Среди них — геополитические риски, связанные с ситуацией в Белоруссии, а также возможные международные санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

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