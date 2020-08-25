Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-шпион

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной России.

«25 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

В воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

После перехвата иностранный самолет развернулся и полетел в противоположном от государственной границы направлении. Отмечается, что нарушения госграницы норвежским самолетом не было допущено, перехват проходил в соответствии с международными правилами.