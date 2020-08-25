Астрономы проверили обитаемость ближайшей звездной системы

Вращающиеся вокруг одной из ближайших к нам звезд GJ 887 планеты безжизненны, так как американские астрономы зафиксировали в системе регулярные вспышки, которые «стерилизуют» живую материю.

Звезда GJ 887 расположена в созвездии Южной Рыбы на расстоянии всего десяти световых лет от Солнца, это одна из ближайших к нам и самых ярких звезд на небе. Светило относится к самому распространенному звездному классу М — компактных красных карликов.

Считается, что такие звезды оптимальны для появления жизни. Недавно космический телескоп TESS обнаружил у GJ 887 две или три планеты, находящиеся в обитаемой зоне. Теоретически на их поверхности может присутствовать вода в жидком виде и существовать жизнь.

Однако наблюдения показали, что звезда GJ 887 является неспокойной — ее сильные и частые вспышки делают зарождение жизни на планетах невозможным, так как регулярно «сдувают» с небесных тел атмосферу.