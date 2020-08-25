Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 обнаружили дефект смартфона

Пользователи смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro обнаружили неприятный дефект аппаратов, который портит камеру и приводит к постепенной деградации фотографий и видео.

Конструкция модуля основной камеры оказалось плохо герметизированной, в ходе эксплуатации крошечные частицы пыли попадают под защитное стекло. В результате качество получаемых фото и видео неумолимо падает.

Исправить дефект без разборки модуля невозможно. Производитель уже признал проблему и пообещал улучшить контроль качества на сборочных линиях. В моделях, которые выпущены после июля 2020 года, конструкция блока уже переработана.

Xiaomi также предложила всем владельцам смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, которых затронула проблема, обратиться в фирменные сервисные центры для замены основного модуля камеры.