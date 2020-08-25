Блогер подарил девушке растворяющееся в воде бикини. ВИДЕО

Популярный британский блогер подарил своей девушке купальник, который полностью растворяется в воде. После этого молодой человек позвал подругу искупаться на пляже.

Ничего не подозревающая девушка зашла в воду в новом ярко-желтом бикини. Блогер снимал весь процесс на видео и комментировал происходящее для зрителей. «Когда моя девушка зайдет в воду, ее купальник растворится», — пояснил он.

По его словам, инструкция к специальному купальнику гласит, что через 15-30 секунд химические вещества начнут действовать, чтобы расщепить ткань. После этого одежда попросту исчезает. Модель для розыгрышей называется Get Naked.

На опубликованном в Facebook ролике видно, как девушка сначала приветливо машет бойфренду из воды, однако затем начинает оглядываться и в панике удаляется от других купающихся людей. Первоначально она посчитала, что потеряла купальник.

<br>

Чтобы «спасти» девушку, блогер принес ей полотенце, купальщице пришлось обернуться им прямо в воде, чтобы окружающие ничего не заметили. Только после этого подруга шутника вышла на берег.