Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние остается стабильно тяжелым из-за коронавируса.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID»,— написала пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook.

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. Как пишет «РБК», у лидера украинской партии «Батькивщина» температура не опускается ниже 39 градусов. Вместе с ней заразились ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. Они переносят болезнь в легкой форме.

Украинские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 1658 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 108415. С начала пандемии на Украине умерли 2318 человек, заразившихся коронавирусом.