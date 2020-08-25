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Путин раскритиковал действия коллекторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что действия коллекторов иногда переходят все границы, поэтому ситуацию нужно брать под контроль. Соответствующее поручение Путин дал главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову, передает сайт Кремля.

«Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал глава государства.

Путин поручил Аристову представить соответствующие предложения, глава Федеральной службы судебных приставов пообещал выполнить поручение в кратчайшие сроки. В частности, речь идет об увеличении численности сотрудников ведомства, а также дополнительному финансированию.

На сегодня в Федеральной службе судебных приставов насчитывается более 81 тысячи сотрудников, в прошлом году стартовала реформа ведомства. За прошлый год служба обработала порядка 5,5 миллиона обращений граждан.

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