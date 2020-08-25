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Кремль назвал условие расследования отравления Навального

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, для открытия дела нужно понять, какие вещество вызвало ухудшение его здоровья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что сначала необходимо точно установить вещество, из-за отравления которым оппозиционер находится в коме, только в этом случае будет начато уголовное расследование инцидента.

Обвинения некоторых экспертов, которые назвали происшествие с Навальным покушением на жизнь политика, Песков посчитал «пустым шумом». Он также подчеркнул, что немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

По словам Пескова, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, при этом атропин, который сейчас применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — указал пресс-секретарь президента России.

Канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее потребовали от российских властей провести расследования обстоятельств отравления Навального.

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liverpool73

У нас на аллее в закутке, каждый день роботов по пять - десять собирается. Заправляются. Зимой правда...

Disobedient

Кто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...

ponhik78

Вот собственно и всё что нужно знать о лидерах белорусской "оппозиции")))

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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