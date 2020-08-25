Кремль назвал условие расследования отравления Навального

Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, для открытия дела нужно понять, какие вещество вызвало ухудшение его здоровья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что сначала необходимо точно установить вещество, из-за отравления которым оппозиционер находится в коме, только в этом случае будет начато уголовное расследование инцидента.

Обвинения некоторых экспертов, которые назвали происшествие с Навальным покушением на жизнь политика, Песков посчитал «пустым шумом». Он также подчеркнул, что немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

По словам Пескова, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, при этом атропин, который сейчас применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — указал пресс-секретарь президента России.

Канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее потребовали от российских властей провести расследования обстоятельств отравления Навального.