Мурашко заявил об отсутствии данных о повторном заражении Кара-Оола

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у Минздрава нет сведений, подтверждающих, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом повторно.

«У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание», — цитирует ТАСС Мурашко.

В понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что повторное заражение — явление очень редкое, и связано оно, как правило, с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

«То есть если иммунная система, например, ослаблена, то может не сформироваться защитный иммунитет и, соответственно, возникнет возможный риск повторного заражения. По сути, такое может быть, но очень редко бывает ввиду индивидуальных особенностей организма», — сказал эксперт.

Чуланов отметил, что организм от инфекции защищают не только антитела — существует не только гуморальный иммунитет (ответ организма с помощью иммуноглобулинов), но и клеточный.