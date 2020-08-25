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Россия поможет Белоруссии деньгами

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия согласна рассмотреть рефинансирование кредитов в рамках финансовой помощи Белоруссии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вопрос рефинансирования займов — исключительно экономический, подчеркнул пресс-секретарь президента России, соответствующими переговорами с белорусскими коллегами при необходимости займется Минфин.

Песков уточнил, что Москва не видит угрозы для российских граждан и российского бизнеса в республике, несмотря на масштабные и затяжные протестные акции в Белоруссии, связанные с отказом оппозиции признать результаты президентских выборов.

Россия является крупнейшим кредитором Белоруссии, на российские кредиты приходится около 48% внешней государственной задолженности республики на конец первого квартала 2020 года. Цифра составляет 7,92 миллиарда долларов. На втором месте Китай с показателем 3,3 миллиарда.

Кроме этого, Россия продолжает поставлять Белоруссии энергоносители со скидками, тем самым скрытно субсидируя белорусскую экономику. За счет льготных поставок в период 2000–2015 годов Минск «недоплатил» Москве порядка 100 миллиардов долларов.

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