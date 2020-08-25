НАВЕРХ

Новое дело завели на Анатолия Быкова

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © Быков с Александром Уссом. Заксобрание Красноярского края

Следователи завели новое уголовное дело об убийстве в отношении Анатолия Быкова, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи получили данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму). 

По данным СК, летом 2004 года в поселке Удачный Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение 50 тысяч долларов США.

Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой, исполнитель убийства произвел не менее четырех выстрелов из пистолета ТТ. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Следователи уже обвинили Быкова в убийстве двух красноярцев и в руководстве преступным сообществом.

Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов.

Еще по теме
Омские и немецкие врачи поспорили об отравлении Навального
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
Ефремов вернул старого адвоката для защиты
Врачи упрекнули немцев за задержку Навального в России
смотреть все
Красноярск #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия поможет Белоруссии деньгами
•
Ротенберги стали богатейшей семьей России
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Генпрокуратура заинтересовалась ростом пожаров в красноярских лесах
Сибирь 25.08.2020 17:30
Пропавший в Бурятии в июле Ан-2 начали искать в Иркутской области
Сибирь 25.08.2020 17:04
Новое дело завели на Анатолия Быкова
Сибирь 25.08.2020 16:44
Огромную луну сфотографировали в горах Алтая
Сибирь 25.08.2020 15:28
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
5406
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
5174
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
4966
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
3144
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия поможет Белоруссии деньгами
•
Ротенберги стали богатейшей семьей России
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

liverpool73

У нас на аллее в закутке, каждый день роботов по пять - десять собирается. Заправляются. Зимой правда...

Disobedient

Кто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter