Новое дело завели на Анатолия Быкова

Следователи завели новое уголовное дело об убийстве в отношении Анатолия Быкова, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи получили данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму).

По данным СК, летом 2004 года в поселке Удачный Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение 50 тысяч долларов США.

Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой, исполнитель убийства произвел не менее четырех выстрелов из пистолета ТТ. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Следователи уже обвинили Быкова в убийстве двух красноярцев и в руководстве преступным сообществом.

Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов.