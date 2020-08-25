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Установлен рекорд скорости интернета

Источник:
UCL
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследователям из Британии удалось разогнать скорость интернета до рекордных значений — 178 терабит в секунду, сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона.

Такой скорости хватит, чтобы за секунду скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix, отмечают ученые. Мировой рекорд был установлен в рамках совместной работы с компаниями Xtera и KDDI Research.

Для достижения такой скорости специалисты расширили пропускную способность оптоволоконной сети до 16,8 терагерца. Кроме этого, были использованы технологии, которые позволяли усилить сигнал и минимизировать количество потерянных данных на линии.

Разработка позволит увеличить скорость используемых в настоящий момент оптоволоконных сетей, при этом заменять кабели не требуется, достаточно лишь установить на оптоволоконных трассах специальные усилители.

Новый рекорд примерно на 20% превышает предыдущий показатель, которого добились ученые из Японии. Отмечается, что достигнутая скорость близка к теоретическому пределу передачи данных, поэтому существенно обновить его уже вряд ли получится.

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