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Фильм дня: «Дрянь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Дрянь» вышел в 2019 году, поразив зрителей смелым форматом театральной постановки.

Великобритания, 2019 год, режиссер Вики Джонс, 18+
В главной роли: Фиби Уоллер-Бридж

В центре сюжета 30-летняя жительница современного Лондона Флибэг. Она изо всех сил пытается удержать на плаву небольшое кафе, доставшееся ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари.

Жизнь героини – трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, гадюкой-мачехой, чередой странных друзей и затаенной непреходящей болью.

Нетипичное решение для кино — форма театральной постановки — заставляет зрителя иначе взглянуть на фильм и полностью отдаться качественной актерской игре. 

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