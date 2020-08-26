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Фильм дня: «Пляжный бездельник»

Источник:
Sibnet.ru
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«Пляжный бездельник» — один из самых беззаботных и радужных фильмов 2017 года, который смело можно ставить в один ряд с «Большим Лебовски».

США, 2017 год, режиссер Хармони Корин,18+
В главной роли: Мэттью МакКонахи

По сюжету лохматый наркоман, поэт и просто отличный парень по прозвищу Лунный пес никак не хочет остепениться. Он беззаботно живет и развлекается на деньги жены, но супруга внезапно умирает, упомянув в завещании, что он получит свою долю, если завершит свой «великий роман». Лунному псу предстоит пересмотреть свои взгляды на мир.

Наиболее точно героя описывает его дочь, объясняя своему мужу по прозвищу Вялый разницу между ним и ее отцом: «Он придурок, конечно, но он великий человек».

Фильм, хоть и получил противоречивые отзывы критиков, нашел свое место в комедийном жанре. Многие киноведы назвали МакКонахи новым Лебовски, что явно добавляет престиж «Пляжному бездельнику». 

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