Ротенберги стали богатейшей семьей России

Семья Ротенбергов заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes впервые за шесть лет, следует из опубликованного на сайте издания рейтинга.

Состояние Ротенбергов за год увеличилось на 270 миллионов долларов и составляет 5,45 миллиарда долларов. До этого пять лет подряд первую строчку рейтинга занимала династия Гуцериевых, в этом году она опустилась на третью позицию.

Второе место занимает семья Гурьевых, состояние которых оценивается в 5,1 миллиарда долларов. На третьем месте — семья Гуцериевых, ее капитал за год уменьшился на рекордные 2,45 миллиарда и составил 3,2 миллиарда долларов.

В пятерку вошел клан Шаймиевых, совокупное состояние которых оценивается в 2,85 миллиарда долларов, а также семья Евтушенковых — 2,3 миллиарда долларов. Далее следуют семья Бажаевых (1,9 миллиарда), Рахимкуловых (1,8 миллиарда), Саркисовых (1,7 миллиарда).

Замыкают рейтинг братья Александр и Виктор Линники, состояние каждого оценивается по 675 миллионов долларов, а также семья Михайловых, общий капитал которой составляет порядка 1,1 миллиарда долларов.