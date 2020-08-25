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Ротенберги стали богатейшей семьей России

Источник:
Forbes
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Фото: Hockeyguy hockeytown / CC BY-SA 4.0

Семья Ротенбергов заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes впервые за шесть лет, следует из опубликованного на сайте издания рейтинга.

Состояние Ротенбергов за год увеличилось на 270 миллионов долларов и составляет 5,45 миллиарда долларов. До этого пять лет подряд первую строчку рейтинга занимала династия Гуцериевых, в этом году она опустилась на третью позицию.

Второе место занимает семья Гурьевых, состояние которых оценивается в 5,1 миллиарда долларов. На третьем месте — семья Гуцериевых, ее капитал за год уменьшился на рекордные 2,45 миллиарда и составил 3,2 миллиарда долларов.

В пятерку вошел клан Шаймиевых, совокупное состояние которых оценивается в 2,85 миллиарда долларов, а также семья Евтушенковых — 2,3 миллиарда долларов. Далее следуют семья Бажаевых (1,9 миллиарда), Рахимкуловых (1,8 миллиарда), Саркисовых (1,7 миллиарда).

Замыкают рейтинг братья Александр и Виктор Линники, состояние каждого оценивается по 675 миллионов долларов, а также семья Михайловых, общий капитал которой составляет порядка 1,1 миллиарда долларов.

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Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

liverpool73

У нас на аллее в закутке, каждый день роботов по пять - десять собирается. Заправляются. Зимой правда...

Disobedient

Кто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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