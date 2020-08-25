Огромную луну сфотографировали в горах Алтая

Известная фотограф Светлана Казина сфотографировала в горах Республики Алтай огромную луну, прячущуюся за деревьями.

Снимки она разместила на своих страницах в социальных сетях и вызвала настоящую бурю восторга среди подписчиков. Фотограф отметила, что такие кадры создают ощущение сказки, и подчеркнула, что луна на самом деле настоящая.

Фото были сделаны в селе Узнезя Чемальского района. Также она поделилась фотографией луны, сделанной пять лет назад в районе Актру.

«Эта нежно-голубая картинка была запечатлена мною на ледниках Актру, когда полупрозрачная луна уходила за белоснежные снега гребня пика Радистов... Все, кто были в тот вечер на ночёвке у высокогорного озера, даже самые суровые и бородатые альпинюги, не сговариваясь, задрав головы, молча следили за движением лунного серпа», – рассказала она.