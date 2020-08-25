Доктор Мясников оценил немецкую версию отравления Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил не делать поспешных выводов по поводу возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, которое ранее подтвердили немецкие врачи, об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

Мясников напомнил, что версия врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, об отравлении одним из ингибиторов холинэстеразы, требует подтверждения и наличия определенной симптоматики.

В частности, отравление таким веществом предполагает у пациента пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильную мокроту, понос. Состояние могут вызвать химические вещества, однако в некоторых случаях подобные симптомы указывают на внутренние нарушения в организме.

Чаще всего ингибиторы холинэстеразы встречаются в фосфатных удобрениях, они применяются для производства лекарств и ядов, напомнил Мясников. В частности, ингибиторы холинэстеразы применяются в лечении болезни Альцгеймера и стимуляции мозговой деятельности.