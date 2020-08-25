Главу Тувы с повторным коронавирусом отправили в Москву

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол проходит обследование в Москве, он заявил, что второй раз заболел коронавирусом, сообщила представитель пресс-службы региона.

Кара-Оол ранее сообщил, что второй раз заболел коронавирусом, он добавил, что презирает болезнь.

«Самочувствие главы Тувы Шолбана Кара-оола расценивается как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов. Повышенная температура связана с ковидной интоксикацией. Все необходимое лечение оказано в Кызыле», — рассказал РБК представитель пресс-службе со ссылкой главного врача Инфекционной больницы республики Анну Сарыглар.



В пресс-службе добавили, что пока Кара-оол проходит обследование в столице, исполнение обязанностей главы региона возложено на его первого заместителя Александра Брокерта.



Ученые утверждают, что лабораторно подтвержденных случаев повторного заболевания нет, возможно, есть случаи ошибочных анализов. Поэтому прошедшее с главой Тувы — феномен, требующий изучения специалистов.