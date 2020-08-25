Опасную для людей реку нашли в Томске

Анализ проб сточной воды Ушайки показал многократное
превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения. В семь раз превышено допустимое
содержание нитрит-ионов, в шесть — аммоний-ионов
и фосфат-ионов больше в шесть раз. К
таким последствиям мог привести сброс сточных вод в реку, считает «Облкомприрода».
Бесконтрольный сброс стоков в водный объект представляет
угрозу как для жизни и здоровья граждан, так и для водных биоресурсов, обитающих
в реке и связанных с ней водоемах.
Городской администрацией не принято конкретных мер,
направленных на прекращение загрязнения реки.
Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд
исковое заявление о возложении на администрацию Города Томска обязанности
организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных
вод в реку Ушайка.
В настоящее время исковое заявление находится на
рассмотрении в Октябрьском районном суде Томска.