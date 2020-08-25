Опасную для людей реку нашли в Томске

Концентрация загрязняющих веществ в реке Ушайка в Томске превышена многократно, это угрожает здоровью людей и водным биоресурсам, сообщает ОГБУ «Облкомприрода».

Анализ проб сточной воды Ушайки показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. В семь раз превышено допустимое содержание нитрит-ионов, в шесть — аммоний-ионов и фосфат-ионов больше в шесть раз. К таким последствиям мог привести сброс сточных вод в реку, считает «Облкомприрода».

Бесконтрольный сброс стоков в водный объект представляет угрозу как для жизни и здоровья граждан, так и для водных биоресурсов, обитающих в реке и связанных с ней водоемах.

Городской администрацией не принято конкретных мер, направленных на прекращение загрязнения реки.

Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Томска.