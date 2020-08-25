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Опасную для людей реку нашли в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © account_deleted
Концентрация загрязняющих веществ в реке Ушайка в Томске превышена многократно, это угрожает здоровью людей и водным биоресурсам, сообщает ОГБУ «Облкомприрода».

Анализ проб сточной воды Ушайки показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. В семь раз превышено допустимое содержание нитрит-ионов, в шесть —  аммоний-ионов и фосфат-ионов больше в шесть раз.  К таким последствиям мог привести сброс сточных вод в реку, считает «Облкомприрода».

Бесконтрольный сброс стоков в водный объект представляет угрозу как для жизни и здоровья граждан, так и для водных биоресурсов, обитающих в реке и связанных с ней водоемах.

Городской администрацией не принято конкретных мер, направленных на прекращение загрязнения реки.

Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Томска.

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Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

liverpool73

У нас на аллее в закутке, каждый день роботов по пять - десять собирается. Заправляются. Зимой правда...

Disobedient

Кто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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