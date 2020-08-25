Гонщик спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 км/ч

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес, выступающий на шоссейно-кольцевых гонках MotoGP, спрыгнул перед поворотом с мотоцикла на скорости 230 километров в час — видео опубликовано в Instagram.

После того, как гонщик оказался на асфальте, мотоцикл врезался в ограждения и загорелся. Виньялес избежал травм и после падения смог подняться на ноги.

Пилот после гонки заявил, что у его транспортного средства отказали тормоза. Соревнования прервали.