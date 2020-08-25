Гонщик спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 км/ч

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес, выступающий на шоссейно-кольцевых гонках MotoGP, спрыгнул перед поворотом с мотоцикла на скорости 230 километров в час — видео опубликовано в Instagram.
После того, как гонщик оказался на асфальте, мотоцикл врезался в ограждения и загорелся. Виньялес избежал травм и после падения смог подняться на ноги.
Пилот после гонки заявил, что у его транспортного средства отказали тормоза. Соревнования прервали.
Drronum"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...
slavayninМы говорит за связи с Россией)
liverpool73У нас на аллее в закутке, каждый день роботов по пять - десять собирается. Заправляются. Зимой правда...
DisobedientКто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...
DisobedientЭто они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...