Иммунитет к коронавирусу выявили у 12,4% красноярцев

Иммунитет к коронавирусу обнаружили у 12,4% красноярцев, сообщило Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Изучение иммунитета проводилось в июле. Обследование у здоровых взрослых и детей вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 среди всех возрастных групп. Всего приняли участие в тестировании около 3 тысяч человек.

По результатам лабораторных исследований установлено, что коллективный иммунитет среди населения Красноярского края на момент проведения обследования составил 12,4%.

Максимальные показатели отмечались среди лиц 18-29 лет (15,2%) и у пожилых лиц старше 70 лет (13,4%).

Это необходимо для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации на территории края, а также для планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19. Эпидемиологическое благополучие населения определяется состоянием популяционного иммунитета не менее 70%.