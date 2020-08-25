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«Армату» заменит двухзвенный танк будущего

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Минобороны России разработало концепцию двухзвенного танка будущего, который после 2040-х годов должен прийти на смену «Армате», сообщил замначальника 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) полковник Евгений Губанов.

«Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания», — рассказал ТАСС Губанов.

Осведомленность экипажа в бою будет обеспечена с помощью технического зрения типа «прозрачная броня», когда информация от множества внешних датчиков машины будет транслироваться экипажу внутри бронекапсулы.

Во втором звене танка, соединенным сцепкой с первым, будет находится многотопливный газотурбинный двигатель мощностью в 3 тысячи лошадиных сил. Также во втором модуле планируется разместить воздушные и наземные дроны, которые будут вести разведку, искать мины и выполнять функцию охраны.

Электротермохимическая пушка машины вместо пороха будет использовать новые составы, которые будут воспламеняться электрическим разрядом. Стрелять танк должен гиперзвуковыми снарядами. Передний боевой модуль танка также будет оснащен комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. В корме модуля разместятся самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 километров.

Как поясняют специалисты института, дальнейшее наращивание огневой мощи и защищенности танков в рамках существующих сегодня компоновок ведет к значительному повышению их массы. Сцепка же из двух звеньев позволит снизить удельное давление на грунт и решит эту проблему.

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Оборона #Оружие #Армия #Техника
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Drronum

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slavaynin

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Кто там карнавальному стаканчик то подавал?)))Сами отравили своего агента.И эта злая немецкая женщина...

Disobedient

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