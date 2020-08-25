Птичий грипп разбушевался в Омской области

Птичий грипп зафиксировали в 10 районах Омской области, последний и единственный раз болезнь была зарегистрирована в регионе 14 лет назад, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталья Бондарева.

Во всех районах, где лабораторно подтвержден грипп у птиц, введен карантин. Заращенных птиц уничтожают.

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«Это обязательная мера. Жители понятно, что недовольны, но не в этом суть, они с пониманием на это идут, во избежание заражения другой птицы», — сказала Бондарева.

Сейчас грипп выявлен в 14 населенных пунктах (десяти районах Омской области). Уничтожено почти 11 тысяч голов птиц, в их числе куры, гуси, утки, индейки, голуби.

Карантинные меры продлятся до 21 сентября. Спустя 30 дней, после снятия карантина, граждане должны направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявление о предоставлении компенсации, которое Министерство рассмотрит и в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, проинформирует граждан о принятом решении.

Последний и единственный раз птичий грипп в Омской области бушевал в 2006 году.