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Игрок «Манчестер Юнайтед» задержал грабителя старушки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rolandhino1 / CC BY-SA 4.0

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал преступника, ограбившего 90-летнюю старушку, сообщила полиция города Вестероса.

Линделеф, проводящий отпуск в родном городе Вестеросе, шел по улице с супругой Майей и увидел, как мужчина выхватил сумочку у пожилой женщины. Футболист погнался за грабителем и удерживал его до появления полиции, пишет Aftonbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Один из полицейских, описывая эпизод, отметил, что «человек, который вмешался, был атлетически сложен, он явно очень быстро бегает на короткие дистанции».

Линделеф не собирается комментировать эту тему. «Он побежал за вором и вернул сумку, не прибегая к насилию. Виктор считает, что просто делал то, что сделал бы любой в данной ситуации», — заявил представитель 26-летнего игрока.

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Drronum

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Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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