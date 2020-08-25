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Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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УГИБДД по Красноярскому краю проводит проверку после публикации видео, на котором инспекторы прокололи шины припаркованной машины в Канске, сообщила Sibnet.ru представитель ведомства.

Житель Канска опубликовал видео в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте», на котором инспекторы ГИБДД прокалывают шину в его автомобиле. Внутри стоял регистратор и запечатлел действия мужчин. Он не пояснил, что могло стать причиной такого поступка.

«По данному факту проводится проверка», — сказала собеседница.

Позже автор ролика написал, что ему предлагали 4 тысячи рублей, чтобы он забрал заявление из-за порчи имущества.


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