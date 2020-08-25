Ингибиторы холинэстеразы. СПРАВКА

Немецкая клиника Charite заявила, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи опровергли эту информацию. Специалисты заявляют, что ингибиторы родственны группе нервно-паралитических веществ «Новичок».

Немецкие врачи сказали, что клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. В омском Минздраве заявили, что при поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Исследования омских врачей на ингибиторы показали отрицательный результат. При этом омские врачи вводили больному атропин (в качестве антидота), которым сейчас лечат Навального немцы.

Что такое ингибиторы холинэстеразы?

Ингибиторы холинэстеразы — не яд в классическом смысле слова. Ингибиторы блокируют действие фермента в организме человека. Холинэстераза выполняет в организме защитные функции, в том числе помогает вывести из организма ряд ядов, а также кокаин, поэтому ее используют при передозировке.

Также этот фермент связан с уровнем ацетилхолина, который способствует передаче сигналов между нервными клетками. Ингибиторы холинэстеразы удерживают уровень ацетилхолина высоким, тормозя симптомы деменции, например, при болезни Альцгеймера.

В другом виде блокатор может нанести вред, например, в формате нервно-паралитического вещества «Новичок», используемого военными. Оно фигурировало в деле отравления Скрипалей.

Возможно ли отравление ингибиторами холинэстеразы?

«Если здоровому человеку воткнуть лекарство, которое предназначено для больного, у которого нарушена система химического прерывания нервного импульса, то получится как раз обратный эффект. Если передозировку сделать, то у человека проявляется самый настоящий эффект отравления, так скажем, фосфорорганическими и нервно-паралитическими веществами», — сказал радиостанции BFM.ru один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев.

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Он отметил, что Навальному видимо, такую дозу «воткнули», что у него произошла мгновенная блокада холинэстеразы в различных участках тела.

«Но самое главное, что, видимо, они были, во-первых, в крови, в других органах, в мышцах, но самое главное, видимо, не попали в легкие. Потому что у него отравление все-таки перорально, через желудок. Если бы инъекционно, у него бы в первую очередь были бы поражены легкие, он бы умер, его бы вряд ли откачали», — объяснил Углев.

По его словам, Навальный «получил очень серьезное и мощное отравление».

«Поэтому его держали, они думали, что какое-то время пройдет и все это выйдет из организма постепенно», — предположил ученый. Он также отметил, что если атропин, которые немецкие врачи используют в лечении Навального как антидот, помогает, то значит, что в отравлении были использованы «именно какие-то ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия».

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых сообщил «Интерфаксу», что наличие клинической реакции, показывающей на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы, возможно, как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни. При этом самого вещества немецкие врачи не нашли.

Навального вылечат?

Немецкие врачи отметили, что «исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены».

В целом специалисты сходятся во мнении, что отравление ингибиторами поддается лечению, но возможны долгосрочные последствия — ухудшение памяти, дрожание рук, проблемы с речью.

«Мне очень сложно судить, поскольку мы не знаем, что это было. Если мы говорим о препаратах, нарушающих холинергическую нейропередачу, то можно надеяться, что каких-то драматических последствий не будет», — сказал замдиректора по науке и руководитель отдела наркологии Научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева Евгений Крупицкий.