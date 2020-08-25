Вышел первый трейлер аниме-адаптации «Dragon's Dogma» от Netflix

Netflix выпустил первый трейлер аниме-адаптации «Dragon's Dogma», оригинальная ролевая игра рассказывала историю Пробужденного — случайного человека, чье сердце украл древний дракон.

Сериал сохранит сюжет игры, но сделает акцент на главном герое Итане и даст ему в напарницу «пешку» по имени Ханна. В мире Dragon's Dogma «пешками» называют компаньонов из других миров — в игре можно было создавать собственных и обмениваться ими с другими игроками.

Адаптация Dragon's Dogma выйдет 17 сентября на Netflix.