НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

KFC отказалась от знаменитого слогана из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © pxhere.com

Сеть ресторанов быстрого питания KFC отказалась от слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It’s Finger Lickin’ Good) из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

Этот рекламный слоган придуман 64 года назад, но маркетологи решили, что он неуместен в период пандемии. Однако девиз вернется, когда наступит «подходящее время».

«На время приостановки использования девиза "Вкусно так, что пальчики оближешь" наша пища, которую жаждут многие люди в мире, не изменится ни на йоту», — отметила главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Рекламная кампания приостановлена в Великобритании, Канаде, Нидерландах, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и в ряде регионов Азии. В России и США реклама под таким девизом не велась.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе
Белоруссия первой из стран получит российскую вакцину от коронавируса
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Еда
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
Сибирь 25.08.2020 12:43
Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске
Сибирь 25.08.2020 12:07
Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе
Сибирь 25.08.2020 11:05
Харрасмент ощутили на себе 10% новосибирцев
Сибирь 25.08.2020 10:13
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
5337
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
5134
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
4776
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
3110
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter