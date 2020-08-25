KFC отказалась от знаменитого слогана из-за коронавируса

Сеть ресторанов быстрого питания KFC отказалась от слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It’s Finger Lickin’ Good) из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

Этот рекламный слоган придуман 64 года назад, но маркетологи решили, что он неуместен в период пандемии. Однако девиз вернется, когда наступит «подходящее время».

«На время приостановки использования девиза "Вкусно так, что пальчики оближешь" наша пища, которую жаждут многие люди в мире, не изменится ни на йоту», — отметила главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Рекламная кампания приостановлена в Великобритании, Канаде, Нидерландах, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и в ряде регионов Азии. В России и США реклама под таким девизом не велась.