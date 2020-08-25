Харрасмент ощутили на себе 10% новосибирцев

10% соискателей Новосибирской области сталкивались с оскорблениями и приставаниями на работе, сообщила служба исследований hh.ru.

Харрасмент — ряд поступков, которые оскорбляют человека: от унижающих слов до сексуальных домогательств на работе.

По результатам исследования, 90% опрошенных соискателей Новосибирской области никогда не сталкивались с харрасментом на текущем или последнем месте работы. Еще 7% респондентов пришлось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, 3% опрошенных упомянули о нежелательных прикосновениях и 2% — о требованиях излишней сексуальности в поведении или в одежде со стороны коллег или руководства.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, оказалась ниже – 87%. В гендерном разрезе от харрасмента больше страдают женщины, чем мужчины.

Подобного опыта практически не было у работников из отраслей энергетики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, промышленного оборудования, IT, металлургии, розничной торговли и строительства.

О неприличных высказываниях и оскорблениях чаще упоминали представители сектора товаров народного потребления, гостинично-ресторанного бизнеса, а также продуктов питания. По 5% опрошенных из отраслей автомобильного бизнеса, добычи сырья и ЖКХ принуждали к интимной близости.

86% соискателей из Новосибирской области ничего не известно о случаях сексуальных домогательств в отношении коллег. Однако 11% знают об оскорблениях в адрес других сотрудников, 5% опрошенных в курсе нежелательных прикосновений.