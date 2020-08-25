НАВЕРХ

Харрасмент ощутили на себе 10% новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

10% соискателей Новосибирской области сталкивались с оскорблениями и приставаниями на работе, сообщила служба исследований hh.ru.

Харрасмент — ряд поступков, которые оскорбляют человека: от унижающих слов до сексуальных домогательств на работе.

По результатам исследования, 90% опрошенных соискателей Новосибирской области никогда не сталкивались с харрасментом на текущем или последнем месте работы. Еще 7% респондентов пришлось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, 3% опрошенных упомянули о нежелательных прикосновениях и 2% — о требованиях излишней сексуальности в поведении или в одежде со стороны коллег или руководства.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, оказалась ниже – 87%. В гендерном разрезе от харрасмента больше страдают женщины, чем мужчины.

Подобного опыта практически не было у работников из отраслей энергетики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, промышленного оборудования, IT, металлургии, розничной торговли и строительства.

О неприличных высказываниях и оскорблениях чаще упоминали представители сектора товаров народного потребления, гостинично-ресторанного бизнеса, а также продуктов питания. По 5% опрошенных из отраслей автомобильного бизнеса, добычи сырья и ЖКХ принуждали к интимной близости.

86% соискателей из Новосибирской области ничего не известно о случаях сексуальных домогательств в отношении коллег. Однако 11% знают об оскорблениях в адрес других сотрудников, 5% опрошенных в курсе нежелательных прикосновений. 

Еще по теме
«ВКонтакте» запустил раздел для поиска работы
Почти половина россиян пожелала уволить свое начальство
Верховный суд «оправдал» уход с работы в день рождения
Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря
смотреть все
Новосибирск #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
Сибирь 25.08.2020 12:43
Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске
Сибирь 25.08.2020 12:07
Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе
Сибирь 25.08.2020 11:05
Харрасмент ощутили на себе 10% новосибирцев
Сибирь 25.08.2020 10:13
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
5337
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
5134
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
4776
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
3110
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter