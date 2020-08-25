Омские и немецкие врачи поспорили об отравлении Навального

Специалисты берлинской клиники, где находится Алексей
Навальный, сообщили о возможном отравлении оппозиционера, но омские врачи не
согласны с вердиктом зарубежных коллег.
«Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией
группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна»,
— сообщали представители немецкого медучреждения.
В омском Минздраве заявили, что при поступлении в больницу у
Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из
группы ингибиторов холинэстеразы, сообщает РИА Новости. Исследования на
широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, показали
отрицательный результат.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во
время авиаперелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в
Омске он был госпитализирован и впал в кому. 22 августа, по просьбе
родственников, пациента доставили в берлинскую клинику.
«Пациент находится в отделении интенсивной терапии, остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет», — цитирует ТАССнемецких врачей.