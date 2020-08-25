Омские и немецкие врачи поспорили об отравлении Навального

Специалисты берлинской клиники, где находится Алексей Навальный, сообщили о возможном отравлении оппозиционера, но омские врачи не согласны с вердиктом зарубежных коллег.

«Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — сообщали представители немецкого медучреждения.

В омском Минздраве заявили, что при поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщает РИА Новости. Исследования на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, показали отрицательный результат.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске он был госпитализирован и впал в кому. 22 августа, по просьбе родственников, пациента доставили в берлинскую клинику.

«Пациент находится в отделении интенсивной терапии, остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет», — цитирует ТАССнемецких врачей.