СК проверит групповое изнасилование школьницы в Туве

Парни сняли на видео изнасилование семиклассницы в Туве, а затем угрожали, что опубликуют ролик в интернете.

Девятиклассник изнасиловал семиклассницу после того, как она отказалась с ним встречаться. Затем он организовал групповое изнасиловании девочки и снял на видео, которым потом ее шантажировал и заставлял приходить на новые встречи с друзьями, сообщает Life. Но один из участников слил видео в закрытую группу в соцсети. Информация дошла до родителей девочки.

По заявлению мамы школьницы СУ СК РФ по Республике Тыва организована доследственная проверка.

«Следователями проверяются все доводы, озвученные средствами массовой информации: о совершении нескольких фактов преступлений в отношении малолетней группой лиц, путем шантажа, а также распространения видео с участием малолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.