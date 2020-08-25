Российские банки исчерпали запас валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился — это стало дополнительным фактором ослабления рубля, считают аналитики из Райффайзенбанка.

Показатель валютной ликвидности уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. «Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором», — приводит РИА Новости мнение аналитиков.

«Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар», — считают в Райффайзенбанке.

По оценке экспертов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя, считают аналитики.

В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.