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Белоруссия первой из стран получит российскую вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса.

«Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — сообщает агентство БелТА.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также сообщил, что Лукашенко поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.

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NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

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Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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