Белоруссия первой из стран получит российскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса.

«Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — сообщает агентство БелТА.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также сообщил, что Лукашенко поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.