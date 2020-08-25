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Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых часть россиян недополучали пенсии, говорится в отчете аудиторов.

Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Другой проблемой стало то, что один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям.

«При этом если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался», — сказано в отчете.

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Впоследствии при объединении счетов размеры пенсий корректировались, но происходило это не с момента назначения пенсии, а со времени объединения данных.

«Доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита», — говорится в отчете.

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