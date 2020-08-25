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Команды «Формулы-1» испугались зрителей на Гран-при Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сочи Автодром

Несколько команд «Формулы-1» напугало совместное решение руководства серии и организаторов Гран-при Сочи о допуске зрителей на гонку.

Некоторые команды в условиях пандемии коронавируса опасаются за здоровье своих пилотов и сотрудников, пишет Bild со ссылкой на собственный источник. Названия коллективов не называются.

Гран-при в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября. Российский этап гонок рассчитывает принять до 30 тысяч зрителей. При этом болельщики могут присутствовать только на трибунах. Традиционные для соревнований автограф-сессии и прогулки по пит-лейну не состоятся.

«Формула-1» отменила 11 стартов из-за пандемии коронавируса. Организация отказалась от гонок в Австралии, Франции, Нидерландах, Азербайджане, Сингапуре и Японии. Обновленный календарь состоит из 13 этапов. Финальные гонки пройдут в середине декабря в Бахрейне и Абу-Даби.

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