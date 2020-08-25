Депутат предложил перенести учебный год на месяц

Начало учебного года следует перенести на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавируса, с таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Депутат обосновал предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — цитирует РИА Новости письмо парламентария.

Учебный год в России начнется 1 сентября. В школах будет принят ряд ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательная термометрия, усиленная дезинфекция, дети будут находиться преимущественно в одном кабинете. Решения о линейках примут в каждом учебном заведении в зависимости от ситуации с коронавирусом.