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Депутат предложил перенести учебный год на месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Начало учебного года следует перенести на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавируса, с таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Депутат обосновал предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — цитирует РИА Новости письмо парламентария.

Учебный год в России начнется 1 сентября. В школах будет принят ряд ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательная термометрия, усиленная дезинфекция, дети будут находиться преимущественно в одном кабинете. Решения о линейках примут в каждом учебном заведении в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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