Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заболел коронавирусной инфекцией, об этом политик сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом», — написал он, подчеркнув, что опубликовал видео для пресечения слухов.

Шолбан Кара-оол госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. В первый раз глава Тувы заболел COVID-19 в конце мая, тогда его также госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле.

Ученые Гонконгского университета ранее рассказали о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в мире. Согласно их исследованию, повторно заразившийся контактировал с другим штаммом коронавируса.