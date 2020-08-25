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Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заболел коронавирусной инфекцией, об этом политик сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом», — написал он, подчеркнув, что опубликовал видео для пресечения слухов.

Шолбан Кара-оол госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. В первый раз глава Тувы заболел COVID-19 в конце мая, тогда его также госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле.

Ученые Гонконгского университета ранее рассказали о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в мире. Согласно их исследованию, повторно заразившийся контактировал с другим штаммом коронавируса.

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Глава Тувы повторно заразился коронавирусом
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Топ комментариев

NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

ifhbrjd

А чо она не в Россию рванула, раз она так хочет дружить с Россией?

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

Disobedient

Дети у нее в Литве живут. Сохранит она с Россией отношения как же держите карман шире.
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