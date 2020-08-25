Солистка Little Big обнажилась для модного журнала

Солистка группы Little Big Соня Таюрская стала героиней сентябрьского номера журнала Maxim. 29-летняя звезда впервые в своей карьере поучаствовала в откровенной фотосессии.

Фотографии исполнительницы появились в Instagram популярной группы. На снимке девушка позирует на фоне нарисованных пальм в кожаных трусиках и перчатках, рукой она прикрывает обнаженную грудь.

На своей странице в Instagram певица также опубликовала фото для обложки журнала. На этом снимке фактически обнаженная Таюрская позирует в прозрачном бикини, усыпанном драгоценными камнями.

Поклонники позитивно оценили смелость певицы, отметив при этом, что настолько откровенный образ она еще никогда не демонстрировала. Один из комментаторов назвал Соню «мечтой поэта», еще один посчитал, что такой снимок отлично подойдет для журнала Playboy.

Софья Таюрская выступает в составе Little Big с 2016 года, при этом девушка до этого принимала участие в записи песен для группы. В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на Евровидении, однако мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса.