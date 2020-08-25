НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Солистка Little Big обнажилась для модного журнала

Источник:
Sibnet.ru
282 0

Солистка группы Little Big Соня Таюрская стала героиней сентябрьского номера журнала Maxim. 29-летняя звезда впервые в своей карьере поучаствовала в откровенной фотосессии.

Фотографии исполнительницы появились в Instagram популярной группы. На снимке девушка позирует на фоне нарисованных пальм в кожаных трусиках и перчатках, рукой она прикрывает обнаженную грудь.

На своей странице в Instagram певица также опубликовала фото для обложки журнала. На этом снимке фактически обнаженная Таюрская позирует в прозрачном бикини, усыпанном драгоценными камнями.

Поклонники позитивно оценили смелость певицы, отметив при этом, что настолько откровенный образ она еще никогда не демонстрировала. Один из комментаторов назвал Соню «мечтой поэта», еще один посчитал, что такой снимок отлично подойдет для журнала Playboy.

Софья Таюрская выступает в составе Little Big с 2016 года, при этом девушка до этого принимала участие в записи песен для группы. В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на Евровидении, однако мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса.

Еще по теме
Ефремов вернул старого адвоката для защиты
Натали обнажилась в новом клипе «Поехали на дачу»
Ефремов отказался от своих адвокатов
Клип Бузовой с Джаро & Ханза разочаровал поклонников примитивностью
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
•
Меркель потребовала от России наказать отравителей Навального
•
Удлинение российского аэродрома напугало США
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Тувы повторно заразился коронавирусом
Сибирь 25.08.2020 01:41
Летучая мышь испугала завхоза школы в Новосибирске
Сибирь 24.08.2020 17:48
S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Новосибирска в Анталью
Сибирь 24.08.2020 16:21
Зуб в носу вырос у подростка в Кузбассе
Сибирь 24.08.2020 16:04
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
5233
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
5083
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
4152
Археологи начали раскопки на приусадебном участке в Улан-Удэ
3102
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
•
Меркель потребовала от России наказать отравителей Навального
•
Удлинение российского аэродрома напугало США
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Топ комментариев

NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

ifhbrjd

А чо она не в Россию рванула, раз она так хочет дружить с Россией?

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

Disobedient

Дети у нее в Литве живут. Сохранит она с Россией отношения как же держите карман шире.
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter