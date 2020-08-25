Трампа выдвинули кандидатом в президенты США

Делегаты съезда Республиканской партии официально поддержали кандидатуру Дональда Трампа для участия в выборах президента США в ноябре 2020 года, свидетельствует трансляция партийного съезда на официальном сайте организации.

Трамп набрал необходимое количество голосов делегатов съезда в ходе голосования. Также делегаты выдвинули Майка Пенса в качестве вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Демократическая партия США ранее утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом в случае победы демократа должна стать сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Согласно социологическим опросам, действующий президент Дональд Трамп и Джо Байден на старте избирательной кампании имеют практически одинаковый рейтинг.