Меркель потребовала от России наказать отравителей Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас призвали российские власти провести расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, соответствующее заявление опубликовано на сайте федерального правительства.

«Принимая во внимание выдающуюся роль Навального в политической оппозиции в России, властям сейчас требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей при полной прозрачности. Виновные должны быть определены и привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Ранее Берлинская клиника «Шарите» подтвердила отравление оппозиционера Алексея Навального. Экспертиза показала интоксикацию неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальный находится в реанимации и остается в искусственной коме. Немецкие медики отмечают, что состояние его здоровья серьезно, однако в настоящее время нет прямой угрозы жизни оппозиционера.

При этом исход заболевания остается неопределенным, не исключены осложнения или отложенные последствия, в особенности в области нервной системы. Сейчас Навальный проходит курс лечения атропином.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. 22 августа его перевезли в специализированную берлинскую клинику «Шарите».