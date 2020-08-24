Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Берлинская клиника «Шарите» подтвердила отравление оппозиционера Алексея Навального. Экспертиза показала интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, говорится в сообщении больницы.

«Конкретное вещество еще не известно, был начат еще один обширный анализ. Действие токсина, то есть ингибитора холинэстеразы, в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях», — говорится в сообщении.

Медики не исключают, что последствия отравления Навального могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. При этом непосредственной угрозы для его жизни нет. Для лечения оппозиционеру назначен атропин.

Ингибиторами холинэстеразы являются различные фосфорорганические соединения — например, хлорофос, тиофос, армин, зарин, табун. Токсичность препаратов колеблется от слабой до очень сильной и напрямую зависит от пути поступления яда в организм.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. 22 августа его перевезли в специализированную берлинскую клинику «Шарите».