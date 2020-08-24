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Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Берлинская клиника «Шарите» подтвердила отравление оппозиционера Алексея Навального. Экспертиза показала интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, говорится в сообщении больницы.

«Конкретное вещество еще не известно, был начат еще один обширный анализ. Действие токсина, то есть ингибитора холинэстеразы, в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях», — говорится в сообщении.

Медики не исключают, что последствия отравления Навального могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. При этом непосредственной угрозы для его жизни нет. Для лечения оппозиционеру назначен атропин.

Ингибиторами холинэстеразы являются различные фосфорорганические соединения — например, хлорофос, тиофос, армин, зарин, табун. Токсичность препаратов колеблется от слабой до очень сильной и напрямую зависит от пути поступления яда в организм.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. 22 августа его перевезли в специализированную берлинскую клинику «Шарите».

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Топ комментариев

NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

paramedic

Почему-то я не верю любой оппозиции.Властям не верю, но оппозиции еще больше.Везде, где пришла к власти...

kaktus1771

Лжет Тихановская - сидит в Литве и выполняет указания ЕС, марионетка.Кстати, Гуайдо тоже говорил, что...

ifhbrjd

А чо она не в Россию рванула, раз она так хочет дружить с Россией?

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..
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