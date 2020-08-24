Ефремов вернул старого адвоката для защиты

Актер Михаил Ефремов нанял для своей защиты по делу о смертельном ДТП старого адвоката, Эльман Пашаев и артист заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Ефремов отказался от услуг Пашаева 21 августа, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее». При этом он отметил, что оставит его в качестве консультанта. В итоге слушания по делу были перенесены на 31 августа в связи с отсутствием у обвиняемого защитника.

Актер отметил, что знаком с такими защитниками, как Генри Резник и Генрих Падва. При этом по закону обвиняемый может многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова, поэтому возвращение Пашаева соответствует всем нормам.

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице, экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян.