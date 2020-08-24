Тихановская встретилась с вице-госсекретарем США

Одна из лидеров оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская встретилась в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, об этом сообщает штаб политика.

Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Белоруссии. Оппозиционер поблагодарила США за поддержку белорусского народа, «который требует уважения к своему выбору», говорится в сообщении.

Ожидается, что вице-госсекретарь США до 27 августа также посетит Литву и Россию для обсуждения ситуации в Белоруссии. Ранее с замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом по телефону переговорил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты из-за выборов президента страны. Митингующие требуют отставки действующего главы государства Александр Лукашенко, считая итоги голосования сфальсифицированными.