Удлинение российского аэродрома напугало США

Удлинение взлетно-посадочной полосы российского арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры обеспокоило американских военных экспертов. Реконструкцию аэродрома зафиксировали с помощью спутникового наблюдения.

Сравнение орбитальных снимков показало, что ВПП увеличилась в длину с 2,5 до 3,5 километров. Аналитики предполагают, что удлинение полосы самого северного российского аэродрома позволит принимать любые типы самолетов, включая самые тяжелые.

По предположениям американцев, российская арктическая база сможет принимать стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также дальний противолодочный самолет Ту-142 и противолодочный самолет средней дальности Ил-38.

Russia is extending the runway at its arctic base, could support tactical jets, bombers: https://t.co/aEqRXYrnGA — The War Zone (@thewarzonewire) August 21, 2020

По оценке экспертов, наличие такого аэродрома в Арктике повышает возможности армии России и создает серьезные проблемы для потенциальных противников, особенно для атомных подводных лодок, которые используют регион для патрулирования на случай ядерного удара.

Земля Александры — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, который административно входит в состав Приморского района Архангельской области. На острове находится военная база «Арктический трилистник» — самая северная в мире.