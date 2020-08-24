Жириновский предрек вхождение Белоруссии в состав России

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что Белоруссия войдет в состав России в начале 2021 года.

Жириновский во время прямого эфира заявил, что Белоруссия как государство будет существовать еще четыре месяца, затем будет ликвидировано и войдет в состав России. Политик предсказал, что Белоруссия будет поделена на два субъекта: Минская и Могилевская области.

«Четыре месяца. С 1 января 2021 года ликвидируется государство Беларусь, а в составе Российской Федерации появляется два субъекта <...> Самое дорогое пиво я вам куплю, но вы будете мне покупать», — сказал глава ЛДПР.

Нарышкин отметил, что их спор задокументирован в прямом эфире «Эха Москвы». «Если это так произойдет, то я Жириновскому ящик пива ставлю. Если не войдет в состав России, то мне Жириновский ставит ящик самого дорого пива, которое найдет», — сказал журналист.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты из-за выборов президента страны. Митингующие требуют отставки действующего главы государства Александр Лукашенко, считая итоги голосования сфальсифицированными.